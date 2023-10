Gazzetta: “La Lazio resta un tabù per la Fiorentina: galeotti i colpi di mano. Beltran sfortunato” 

La Fiorentina cade ancora una volta contro il suo tabù, visto che con i biancocelesti non vince da due anni e mezzo. Stavolta non se lo meritava. Galeotti i colpi di mano. Quello sciagurato di Milenkovic che va a contrastare Vecino come il Cristo del Corcovado. E quello sfortunato di Beltran che segna un gol magnifico nel primo round dribblando Provedel ma prima supera Romagnoli sfiorando la palla col braccio per portarla avanti. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

LEGGI ANCHE, LE PAROLE DI ITALIANO