Gazzetta, la Juventus vuole offrire 35 milioni piú bonus per Bernardeschi. La Fiorentina peró...
Come riportato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, la Juventus non smette di insistere per Bernardeschi...
A cura di Redazione Labaroviola
29 giugno 2017 09:47
Come riportato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, la Juventus non smette di insistere per Bernardeschi. Per il gioiellino di Carrara i bianconeri sono disposti ad alzare fino a 35 milioni piú bonus, dato che la prima offerta era stata di 30. La Fiorentina peró, come risaputo, accetta solo offerte dai 40 in su.