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Gazzetta, la Juventus vuole offrire 35 milioni piú bonus per Bernardeschi. La Fiorentina peró...

Come riportato dall'edizione odierna della ﻿Gazzetta dello Sport, ﻿la Juventus non smette di insistere per Bernardeschi...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 giugno 2017 09:47
Gazzetta, la Juventus vuole offrire 35 milioni piú bonus per Bernardeschi. La Fiorentina peró... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Come riportato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, la Juventus non smette di insistere per Bernardeschi. Per il gioiellino di Carrara i bianconeri sono disposti ad alzare fino a 35 milioni piú bonus, dato che la prima offerta era stata di 30. La Fiorentina peró, come risaputo, accetta solo offerte dai 40 in su.

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