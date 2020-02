Sono parecchie le pedine sotto esame in casa Juventus secondo la Gazzetta dello Sport.In primis Federico Bernardeschi, ormai sceso parecchio nelle gerarchie sarriane. In campionato non è titolare dalla sfida alla Lazio del 7 dicembre e più in generale, sempre in Serie A, negli ultimi due mesi ha giocato solo 25 minuti, tra panchine e un infortunio (affaticamento muscolare) da cui ora ha recuperato.

Per lui una parentesi positiva in coppa Italia contro la Roma da mezzala destra, posizione in cui si è trovato più a suo agio rispetto al ruolo di trequartista. Da qui a fine maggio Fede deve mettere minuti nelle gambe anche per farsi trovare pronto per l’Europeo. E la Juve, a sua volta, avrebbe piacere di notare un’inversione di tendenza nel suo rendimento anche per proteggere l’investimento fatto nel 2017, quando lo pagò 40 milioni più bonus.