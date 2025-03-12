Gazzetta: "La Juventus ha recuperato Savona e Rouhi, anche Coincecao verso un impego part-time"

La Juventus prova a dimenticare la batosta subita contro l’Atalanta nell’ultimo turno di campionato e la contestazione dei tifosi. Ieri, dopo un lunedì di riposo, alla Continassa hanno inaugurato l’op...

La Juventus prova a dimenticare la batosta subita contro l’Atalanta nell’ultimo turno di campionato e la contestazione dei tifosi. Ieri, dopo un lunedì di riposo, alla Continassa hanno inaugurato l’operazione Fiorentina. Per la partita di domenica al Franchi - ultima tappa prima della pausa per le nazionali - Thiago Motta conta di recuperare almeno due-tre giocatori. Oltre a Nicolò Savona e Jonas Rouhi, cresce la fiducia per Francisco Conceiçao. Il portoghese, infortunatosi alla coscia prima del Verona, corre verso la panchina e un impiego part-time a Firenze. Sarà decisivo il provino che l’ex Porto sosterrà a ridosso della partenza per la Toscana. Lo scrive la Gazzetta dello Sport