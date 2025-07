Gazzetta: “La Juve ha mollato Dodò, lo voleva Giuntoli. Ormai è solo un piano C dei bianconeri”

La Juventus ha cambiato obiettivi per la propria corsia di destra. Col cambio di management soprattutto, i bianconeri hanno mollato Dodo, cercato soprattutto dall’ex dirigente Giuntoli. Se fosse rimasto lui, probabilmente, sarebbe stato tutto differente. Il brasiliano della Fiorentina, ad oggi, è nella lista delle alternative della Juventus, che ha già preso Joao Mario e sta provando a prendere Molina in quella zona di campo. Dodo, come detto, è ormai solo un piano C. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.