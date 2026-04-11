Gazzetta: “La Fiorentina verrà rifondata, tanti giocatori in bilico. I cambiamenti partiranno da Vanoli”

Il finale di stagione si sta avvicinando e con esso anche l’obiettivo da parte della Fiorentina di raggiungere la salvezza, soprattutto dopo la brutta sconfitta in Conference League. Dopodiché saranno necessarie delle riflessioni sul futuro di alcuni giocatori che non hanno reso secondo le aspettative. Anche se la Fiorentina restasse in Serie A, il futuro di tanti giocatori sarebbe in bilico: con molta probabilità sarà rifondazione, con uno zoccolo duro intorno al quale verrà costruita la nuova viola. I cambiamenti partiranno dall’allenatore Paolo Vanoli che ha un contratto di 8 mesi (con un’opzione per il 2026/27). Lo scrive La Gazzetta dello Sport.