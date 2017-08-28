Gazzetta: la Fiorentina resta in fondo

Tomovic in tilt e due appena due giornate è già crisi, l'analisi della seconda sconfitta consecutiva

Spazio alla sconfitta della Fiorentina contro la Sampdoria sulle pagine de La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, con Caprari e Quagliarella che in 4 minuti hanno regalato la seconda vittoria in campionato a Marco Giampaolo. A Pioli non basta il gol di Badelj e la sua squadra è già in crisi dopo le due sconfitte. Tomovic in tilt nel primo tempo, meglio con Gaspar nel secondo, ma la reazione non basta.

Fonte: La Gazzetta dello Sport