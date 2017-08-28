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Gazzetta: la Fiorentina resta in fondo

Tomovic in tilt e due appena due giornate è già crisi, l'analisi della seconda sconfitta consecutiva

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 agosto 2017 12:24
Gazzetta: la Fiorentina resta in fondo - Firenze, stadio Artemio Franchi, 27.08.2017, Fiorentina-Sampdoria, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 27.08.2017, Fiorentina-Sampdoria, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Spazio alla sconfitta della Fiorentina contro la Sampdoria sulle pagine de La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, con Caprari e Quagliarella che in 4 minuti hanno regalato la seconda vittoria in campionato a Marco Giampaolo. A Pioli non basta il gol di Badelj e la sua squadra è già in crisi dopo le due sconfitte. Tomovic in tilt nel primo tempo, meglio con Gaspar nel secondo, ma la reazione non basta.

Fonte: La Gazzetta dello Sport

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