Gazzetta: “La Fiorentina per acquistare Gudmundsson pagherà 17 milioni più forse 3,5 di bonus”

La Fiorentina ha già pagato al Genoa 8 milioni per il prestito oneroso

La Fiorentina ha pagato 8 milioni il prestito oneroso dell'islandese, con un riscatto fissato a 17. A queste cifre andranno aggiunti 3,5 milioni di euro di bonus nel caso in cui i numeri fossero così eccellenti come in questo periodo. Gudmundsson ha già segnato tre gol e si prepara a trascinare la squadra di Palladino sempre più in alto. Inoltre, senza processo, il giocatore potrebbe tornare in nazionale. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

https://www.labaroviola.com/nazione-il-viola-park-compie-un-anno-costi-pari-a-9-milioni-circa-6-milioni-di-ricavi/271953/