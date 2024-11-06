Gazzetta: “La Fiorentina non dichiara nessun obiettivo perché Palladino non vuole porsi limiti”

La vera freccia all'arco della Fiorentina in questo momento è l'euforia

Stessa identità. Se queste ipotesi venissero confermate, i cambi sarebbero come minimo otto su undici. I precedenti raccontano di 9 cambi fra Lecce e San Gallo e 10 ancora prima, fra Empoli e The New Saints. Secondo l'ormai nota teoria di Raffaele Palladino non esistono titolari e riserve, ma soprattutto esiste la solita identità di squadra che non cambia nonostante le rotazioni.

Al di là della formazione, la vera freccia all'arco della Fiorentina in questo momento è l'euforia con cui arriva a questa sfida. Dopo sette vittorie consecutive, tra campionato e Conference League, è alla ricerca dell'ottavo successo per non interrompere una striscia positiva che nella mente dei tifosi viola ha già il sapore del record eguagliato: se battesse l'Apoel e poi il Verona, ultima sfida prima della sosta per le nazionali, la Fiorentina di Palladino eguaglierebbe infatti le 9 vittorie consecutive dell'aprile 2023 quando in panchina c'era Italiano. Un altro obiettivo per una squadra che non dichiara alcun obiettivo, ma che allo stesso tempo non vuole neanche porsi limiti. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

https://www.labaroviola.com/corriere-dello-sport-dodo-e-un-leader-potete-togliere-tutto-a-palladino-ma-non-lui-numeri-eccezionali/275717/