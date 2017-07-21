Gazzetta, la Fiorentina dopo Kalinic potrebbe cedere Babacar. Il sogno è Vietto dell'Atletico Madrid
È Luciano Vietto il grande sogno dell'attacco viola. Anche Babacar potrebbe andar via da Firenze. Le offerte ci non mancano
A cura di Redazione Labaroviola
21 luglio 2017 09:51
La Fiorentina, dopo Kalinic, potrebbe cedere anche Babacar. A quel punto Corvino dovrebbe acquistare due attaccanti. Per la rosea i candidati sono cinque, almeno uno pescato in tempo per il ritiro in Germania che scatterà a fine mese: Nestorovski, Zapata, Falcinelli, Simeone, valutato 20 milioni dal Genoa. Il nome più affascinante, però, è quello di Luciano Vietto, 23enne argentino dell’Atletico Madrid ingaggiato nell’estate 2015 per 20 milioni, in prestito al Siviglia la scorsa stagione. Così riporta La Gazzetta dello Sport.