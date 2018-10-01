Gazzetta: la Fiorentina ha trovato il suo nuovo leader. Veretout gigante in mezzo...

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi si sofferma sulla prestazione di Jordan Veretout. Il centrocampista, autore del rigore che è valso il vantaggio, ha offerto una prova maiuscola. “Un gigante - s...

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi si sofferma sulla prestazione di Jordan Veretout. Il centrocampista, autore del rigore che è valso il vantaggio, ha offerto una prova maiuscola. “Un gigante - si legge - che tiene in piedi quasi da solo la Fiorentina e trasforma il rigore che decide la gara. Un vero leader”.