Labaro Viola

Gazzetta: la Fiorentina ha trovato il suo nuovo leader. Veretout gigante in mezzo...

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi si sofferma sulla prestazione di Jordan Veretout. Il centrocampista, autore del rigore che è valso il vantaggio, ha offerto una prova maiuscola. “Un gigante - s...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 ottobre 2018 09:03
Gazzetta: la Fiorentina ha trovato il suo nuovo leader. Veretout gigante in mezzo... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.09.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Veretout
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.09.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Veretout
Rassegna Stampa
Fiorentina
Veretout
Leader
Condividi

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi si sofferma sulla prestazione di Jordan Veretout. Il centrocampista, autore del rigore che è valso il vantaggio, ha offerto una prova maiuscola. “Un gigante - si legge - che tiene in piedi quasi da solo la Fiorentina e trasforma il rigore che decide la gara. Un vero leader”.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok