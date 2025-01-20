Gazzetta: “La Fiorentina ha rischiato addirittura di perdere. I giocatori si complicano la vita da soli”
A fine partita i giocatori viola crollano a terra sfiniti
I giocatori della Fiorentina crollano a terra sfiniti, quelli del Torino esultano a braccia alzate. Per gli uomini di Palladino, in superiorità numerica dal 33' del primo tempo, non può che essere visto come una sconfitta. Tanto che la squadra di Vanoli, con Masina, ha avuto anche l'occasione di ribaltare il risultato totalmente. Vero, il pareggio nasce da un'uscita da dietro disastrosa degli uomini di Palladino.
Ma il Torino, con la pressione e i cambi, sembrava aver intuito questo momento di flessione da parte della squadra viola. Sottolineato anche dalla capacità dei suoi giocatori di complicarsi da soli la vita. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.
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