Gazzetta: “La Fiorentina ha faticato molto senza Kean. De Gea? Prodigioso, ha sventato due gol”

Nel primo tempo la Fiorentina sembrava impantanata

Una gara bloccata per tutto il primo tempo dove i padroni di casa hanno tenuto bene il campo. Nella ripresa la squadra di Palladino trova spazi e il gol di Gosens, ma è De Gea a salvare i viola dalla reazione del Genoa. Sì, perché la Fiorentina senza Kean ha faticato molto. Il Genoa ha lottato alla pari finché ha potuto, nonostante i mille limiti e le mille difficoltà date da una rosa decimata dagli infortuni. Il primo tempo infatti, la squadra di Palladino sembra impantanata tra le maglie del Genoa. L'ex Monza prova a cambiare la posizione dei due mediani ma poco cambia.

Nella ripresa ci sono più spazi e la Fiorentina ne approfitta con Robin Gosens. La reazione del Genoa non tarda ad arrivare e qui, sale in cattedra un David De Gea definito "Prodigioso". Prima su Pinamonti, poi su Vazquez, lo spagnolo si supera. La Fiorentina vince ancora e vola terza in classifica. Soprattutto grazie ai guantoni dell'ex Manchester United. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

https://www.labaroviola.com/un-monumentale-de-gea-baluardo-contro-le-streghe-nella-notte-di-halloween/274952/