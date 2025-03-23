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Gazzetta: “La Fiorentina eserciterà l’opzione per De Gea. Ingaggio da 2,4 milioni per lo spagnolo”

La Fiorentina ha un'opzione in suo favore per blindare De Gea

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 marzo 2025 09:43
Gazzetta: “La Fiorentina eserciterà l’opzione per De Gea. Ingaggio da 2,4 milioni per lo spagnolo” - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 08.12.2024, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 08.12.2024, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Una conferma più che un rinnovo. David De Gea dovrebbe essere il portiere della Fiorentina anche nella prossima stagione. Il trentaquattrenne spagnolo, arrivato da svincolato, dopo più di un anno sabbatico post Manchester United, è stato ingaggiato dai viola con un contratto di un milione e 200 mila euro.
Ma il club vanta un'opzione a proprio favore per un altro anno. Che, vista la buonissima stagione, eserciterà. Pagando, però due milioni e 400 mila euro al forte madrileno. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

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