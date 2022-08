Gazzetta, la Fiorentina deve sciogliere in fretta il nodo Milenkovic: non sarebbe facile sostituirlo

La Fiorentina è incorniciata da due problemi: i gol che prende e quelli che non fa. E’ la fotografia scattata in Austria nell’amichevole di domenica contro il Galatasaray. Dopo sei minuti, i viola erano già sotto per una sciagurata palla persa da Martinez Quarta. Il nazionale argentino ha coperto in modo maldestro il vuoto di Milenkovic che è molto più di un marcatore. E’ il leader tecnico dell’intero reparto. Sciogliere in fretta il nodo Milenkovic, sedotto dalle sirene di mercato, significa sciogliere il nodo di tutta la Viola. Non sarebbe facile sostituirlo. Come nel torneo scorso, tanto gioco e pochi palloni tra i pali. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

