Gazzetta: “La Fiorentina deve salvare l’investimento Beltran. Come schierarlo? Può finire in coppia con Gudmundsson”

Beltran non riesce proprio ad ingranare nella Fiorentina

Sono 18 i milioni che la Fiorentina ha investito su Lucas Beltran. L'attaccante argentino però ancora non riesce a ingranare e l'obiettivo del club è quello di non perdere tale investimento. L'attuale tecnico del Bologna lo provò prima punta, alternandolo con Nzola, poi decise di arretrarlo. Palladino invece ancora non ha capito bene in che ruolo posizionarlo ma dovrà farlo il prima possibile.

Anche perché Gudmundsson, pronto a scendere in campo contro la Lazio, ha il posto assicurato cosa che l'argentino non ha. E' chiaro come Beltran dovrà guadagnarsi spazio, cosa che la Fiorentina spera. Soprattutto per l'investimento fatto la scorsa estate. Modulo?

Con il 3-5-1-1 lo spazio è davvero poco, ma con il 3-4-2-1 potrebbe giocare in coppia con Gudmundsson. Per adesso è solo un'idea, ma con il passare del tempo può trasformarsi in una soluzione utile. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

https://www.labaroviola.com/dai-10-gol-e-la-titolarita-dello-scorso-anno-al-diventare-riserva-perfino-di-ikone-e-sottil-il-caso-beltran-tiene-banco-in-casa-viola/268775/