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Gazzetta: “La Fiorentina chiede minimo 15 milioni per Dodò. Allegri lo vuole al Napoli, Gasp a Roma”

Paratici ha aperto all'addio del brasiliano

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 giugno 2026 09:11
Gazzetta: “La Fiorentina chiede minimo 15 milioni per Dodò. Allegri lo vuole al Napoli, Gasp a Roma” - Firenze, Stadio Franchi, 07.02.2026, Fiorentina-Torino, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 07.02.2026, Fiorentina-Torino, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
Dodo
Acf Fiorentina
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Dodo è sempre più vicino a lasciare la Fiorentina. L'esterno brasiliano è uno degli oggetti del desiderio di due formazioni che cercano rinforzi Champions come il Napoli e la Roma. Con il contratto in scadenza, il club viola cerca una monetizzazione da una sua cessione e ieri anche Paratici ha aperto all'addio.

In particolare Allegri lo segue da tempo e lo vorrebbe in azzurro: al momento però il margine di spesa sembra limitato. Gasperini, invece, vorrebbe comporre la coppia brasiliana con Wesley riportandolo a destra e comprando un altro giocatore di gamba a sinistra. La valutazione dei viola si aggira fra i 15 e i 17 milioni, ma nella Capitale sono convinti di poter strappare un prezzo più basso. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

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