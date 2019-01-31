Gazzetta, la dedica viola è per Astori. Chiesa e Muriel show, ma anche Veretout...

"È tuo Davide, è tuo Davide". Chiesa ha gli occhi lucidi e le braccia rivolte al cielo. Il fenomeno viola dedica commosso il suo terzo gol al Capitano che non c’è più. A Davide Astori. È la notte di F...

"È tuo Davide, è tuo Davide". Chiesa ha gli occhi lucidi e le braccia rivolte al cielo. Il fenomeno viola dedica commosso il suo terzo gol al Capitano che non c’è più. A Davide Astori. È la notte di Fede. Lo guardano innamorati Andrea Della Valle, ventimila tifosi viola e il c.t. Roberto Mancini. La Fiorentina e il calcio italiano hanno trovato un gioiello che aspettavano da tempo. La tripletta di Chiesa trascina la Fiorentina a un clamoroso 7 a 1 contro una Roma umiliata.

Non c’è mai stata partita. La squadra di Pioli è apparsa più affamata, più lucida. Più forte. L’acquisto di Muriel è stato geniale. Il tassello che ha completato in maniera perfetta un mosaico che prima non funzionava. Con l’arrivo del colombiano la Fiorentina, che aveva dei chiari limiti in zona gol ,ora viaggia con questi numeri: nelle ultime 4 partite i viola hanno segnato 16 reti. Un clamoroso salto di qualità.

Muriel e Chiesa in copertina. Ma nella Fiorentina c’è anche altro. C’é Veretout che riportato nel suo ruolo vero è tornato a spaccare le partite; c’è Benassi che continua a fare gol.

Gazzetta dello Sport