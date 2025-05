Gazzetta: “La clausola su Kean mette la Fiorentina spalle al muro. Difficile imporgli di restare”

Ma intanto il tecnico di Mugnano pensa a battere a casa sua l’Udinese, dove c’è fermento per la possibile cessione del club. Per farlo ha bisogno del suo totem Moise Kean che, fino a questo momento, è stato l’assoluto trascinatore della squadra con 18 gol in campionato. Kean è il sogno viola. Il presidente Rocco Commisso gli ha parlato a cuore aperto perché resti al Viola Park. Il numero 20 ha firmato anche l’ultima vittoria col Bologna di Vincenzo Italiano diventato un uomo da battere. Ma quella di oggi al Bluenergy Stadium potrebbe essere l’ultima sua recita in maglia viola. La clausola da 52 milioni, che può essere esercitata da un club tra il l° e il 15 luglio, mette con le spalle al muro la Fiorentina. Che di più non può fare.

Ma sulla difficile eventualità di un bis dell’attaccante in viola pesa comunque anche il suo stesso pensiero, la sua profonda e attenta riflessione, da condividere anche con l’agenzia di Alessandro Lucci che lo rappresenta. Per quanto Kean si trovi bene a Firenze, abbia un grande feeling con Palladino, sia in ottimo rapporto con i compagni, è difficile imporgli di stare in un club che non gioca in Europa e gli leva la vetrina più importante. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.