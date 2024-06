Gazzetta: “Kouamé può andare al Bologna, la Fiorentina lo valuta 9 milioni circa”

Alexis Saelemaekers tornerà al Milan. Il belga, infatti, non rientra nei piani di Vincenzo Italiano, nuovo allenatore del Bologna. A sostituirlo potrebbe essere Christian Kouamé. L’ex tecnico della Fiorentina ha sempre avuto un debole per la duttilità dell’ivoriano. La Fiorentina, nel frattempo, ha esercitato l’opzione di rinnovo fino al 2025 con l’intento di non perderlo a zero. Il club e il giocatore potrebbero trattare anche il rinnovo fino al 2027, ma per ora non ci sono segnali in tal senso e sono sempre più squillanti le voci di interessamento di Italiano. La Fiorentina lo valuta circa 9 milioni, praticamente il corrispettivo che il Bologna non verserà per Saelemaekers al Milan. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.