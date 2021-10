Gazzetta, Kokorin a gennaio verrà ceduto in prestito. Fiorentina idea Borja Mayoral

I collaboratori di Commisso hanno voluto a ogni costo confermare Kokorin ignorando le indicazioni che erano emerse chiare dal giorno dello sbarco del centravanti russo in Italia. Sasha alla faccia del suo turbolento passato, non ha creato nessun problema ma dal punto di vista comportamentale. Kokorin convive con continui problemi fisici e non ha le caratteristiche tecnico-tattiche per interpretare il ruolo di vice Vlahovic. Nel mercato invernale quasi certamente il russo verrà ceduto in prestito e arriverà un altro attaccante (Borja Mayoral)? Ma intanto la Fiorentina deve arrivare alla sosta invernale senza avere un centravanti di riserva. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

