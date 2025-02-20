Gazzetta: “Kean-Zaniolo a Verona la prima della coppia, si tratta di una questione d’intesa”

Zaniolo e Kean sono amici da tempo

Con gli infortuni di Gudmundsson e Colpani toccherà a Zaniolo avere spazio in attacco accanto all'amico Kean. Contro l'Inter appena 20 minuti insieme, zero contro il Como a causa della squalifica del centravanti. La trasferta di domenica contro il Verona sarà la prima occasione per vederli insieme, con Zaniolo nel suo vero ruolo. Palladino ha bisogno delle sue qualità, i suoi strappi, la fisicità, la capacità di saper puntare l'uomo e perché no anche di qualche goal e assist.

L'intesa con Kean aiuterà il numero 17 viola. I due sono amici già da tempo e lo stesso Zaniolo, nel giorno della presentazione, aveva detto di essere "felice per quello che (Kean ndr) sta facendo"nella speranza di "farlo esultare il più possibile". Per Zaniolo inoltre, Firenze, è l'occasione per riscattarsi e diventare, a fine stagione, un giocatore della Fiorentina a titolo definitivo. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.