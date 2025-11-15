Gazzetta: “Kean vuole esserci contro la Juve. In panchina c’è chi l’ha rilanciato in Nazionale”

Moise Kean vuole esserci. La sfida contro la Juventus è segnata in rosso sul suo calendario, e al Viola Park cresce la fiducia di rivederlo in campo. L’infortunio è stato solo un colpo alla tibia, niente di muscolare: doloroso, fastidioso, ma non tale da fermarlo a lungo. E lui, più di tutti, spinge per tornare. Per Kean, con la Juventus non è una partita come le altre.

Lì è cresciuto, e in panchina oggi c’è Spalletti, lo stesso che lo aveva rilanciato in Nazionale un anno fa. Una sfida che tocca corde particolari e che l’attaccante vuole vivere da protagonista, magari tornando a colpire proprio contro la sua ex squadra. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.