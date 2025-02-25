Gazzetta: “Kean sta bene ma è a riposo. Chi si prende la responsabilità di farlo giocare?”

Massima cautela sulle condizioni di Kean

Ieri Kean è rimasto completamente a riposo e così farà anche oggi e domani. A quel punto mancheranno due giorni alla delicata sfida contro i salentini e chi si prenderà la responsabilità di mandare in campo un calciatore che ha nel colpo di testa uno dei pezzi forti del suo straordinario repertorio di attaccante? La risposta è nessuno. Per di più a Firenze, dove la cautela, visti i drammi successi tra Astori e Bove, è massima. Moise sta bene. Anzi, tra domenica notte e ieri mattina ha insistito per lasciare Borgo Trento e mettersi (con l'autista, il membro dello staff medico e il fisioterapista in auto per rientrare a Firenze. E così è stato.

Ma da qui a pensare di giocare una partita importante, anzi fondamentale, ce ne passa. Molto più facile, quindi che Kean venga gestito e preparato per un'altra battaglia non meno importante: quella di giovedì 6 marzo nello stadio del Panathinaikos di Atene, la rivale nell'andata degli ottavi di finale della Conference League in cui la Fiorentina ha bisogno di andare avanti per confermarsi dopo le due finali raggiunte e perse nelle ultime due stagioni. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.