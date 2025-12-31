Gazzetta: “Kean potrebbe tornare al Viola Park venerdì. Poi deciderà Vanoli se metterlo dal 1’”

Moise Kean ieri non si è allenato e non lo farà nemmeno domani e probabilmente neanche giovedi. È stata la Fiorentina nel tardo pomeriggio di ieri a far sapere che l’attaccante era assente dall’allenamento «per un permesso concesso dalla società per motivi familiari». Rientrerà al Viola Park nei prossimi giorni, anche se il club fino a questo momento non ha specificato la data esatta del rientro dell’attaccante.

Possibile che sia venerdì ma comunque sicuramente in tempo per la sfida alla Cremonese. Starà poi a Paolo Vanoli decidere se schierarlo dal primo minuto, anche se ha svolto meno sedute di lavoro rispetto ai compagni. Difficile però, soprattutto in questo momento di grande difficoltà in classifica, che l’allenatore faccia a meno di Kean, che rimane l’uomo più pericoloso del reparto offensivo nonostante le evidenti difficoltà nel trovare la via del gol rispetto alla passata stagione. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.