19 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 09:17

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Gazzetta: “Kean ha ormai superato il trauma alla tibia. Salvo imprevisti giocherà dal 1’ con la Juve”

Firenze, Stadio Franchi, 26.10.2025, Fiorentina-Bologna, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Redazione

19 Novembre · 08:44

Aggiornamento: 19 Novembre 2025 · 08:44

FiorentinaKean

di

Kean è rientrato in gruppo

Moise Kean è rientrato in gruppo e punta con decisione alla sfida di sabato contro la Juventus, sua ex squadra, contro cui ha già segnato lo scorso anno. L’attaccante vuole diventare il punto di riferimento della Fiorentina, contribuendo a sollevare la squadra dall’ultimo posto in classifica dopo aver saltato la trasferta di Genova e gli impegni con la Nazionale. Il trauma alla tibia sembra ormai superato e, salvo imprevisti, Kean è pronto a guidare l’attacco nella gara più delicata della stagione.

La partita ha un valore particolare per i viola: da un lato l’arrivo della rivale storica Juventus al Franchi, dall’altro l’urgenza di iniziare a raccogliere punti per evitare una situazione di classifica sempre più critica. L’energia e la determinazione di Kean sono viste come elementi fondamentali per imprimere una svolta, sia a livello tecnico sia mentale, alla squadra. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

