Gazzetta: "Kean ad un gol dal suo record personale. Ma non basta, servono Gud e Beltran"

Per ora il miglior marcatore dietro Kean è Sottil

A Moise Kean manca infatti solo un gol per eguagliare il suo personale record di 13 reti in campionato (la Ligue 1) e 17 reti stagionali messo a referto con la maglia del PSG nell'annata 2020-2021. L'ex Juventus a gennaio è già a 12 centri in Serie A e 16 complessivi considerando anche la Conference League e la Coppa Italia. Un solo gol e sarà record eguagliato, sia in campo nazionale che a livello stagionale. Oltre a Kean la Fiorentina, almeno sulla carta, avrebbe tante risorse per andare a fare male alle difese avversarie. Fino ad adesso però i viola non hanno trovato molta varietà in zona gol e, magari già a partire dalla sfida di domani sera contro la Lazio, potrebbe essere importante per uscire dal momento di crisi iniziare a trovare altri nomi nel tabellino dei marcatori.

Al momento, dietro ovviamente a Kean, il miglior marcatore gigliato in stagione è Sottil con 5 reti totali. Nel reparto offensivo viola però ci sono tante altri calciatori di talento che potrebbero dare di più in fase realizzativa, su tutti Gudmundsson e Beltran. Tornando a Kean, il centravanti azzurro sta viaggiando a ritmi spaventosi in zona gol. Mai l'ex Juventus si era espresso in questo modo e il merito va anche ad allenatore e società che lo hanno voluto, coccolato e che lo hanno messo nelle migliori condizioni mentali senza l'assillo di un concorrente pronto a prendergli il posto in caso di prestazioni negative. Ai viola per adesso Kean è costato 13 milioni, anche se a giugno potrebbero diventare 18 con vari bonus legati a presenze, obiettivi e reti. Cifra, la seconda, che la Fiorentina spera di versare per intero nella casse della Juventus perché vorrebbe dire raggiungere ogni traguardo possibile sia a livello di squadra che di singolo. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

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