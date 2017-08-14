Gazzetta, Kalinic se ne va dalla Fiorentina. Tocca solo al Milan scegliere la formula. In ballo anche Antonelli e Paletta

Come riporta La Gazzetta dello Sport impossibile per il Milan arrivare a Belotti e Aubameyang ecco allora la soluzione facile Nikola Kalinc

Il Milan punta sempre Aubameyang, ma l’operazione è giudicata troppo onerosa, esattamente come succede per Belotti. Affari, dunque, quasi impossibili. Per il momento però la strada è più semplice porta a Kalinic.

Milan e Fiorentina nelle ultime ore si sono avvicinate molto e i rossoneri sono forti del sì del croato, che ha messo il Milan ampiamente davanti all’Everton nella sua lista di gradimento. Resta ancora da limare l’accordo tra i due club, che poggia su una base di 25 milioni cash, ai quali il Milan potrebbe aggiungerebbe Paletta, mentre la Fiorentina vuole solo Antonelli, o in alternativa altri 5 milioni in bonus.

La Gazzetta dello Sport