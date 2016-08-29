Gazzetta: Kalinic resta per Sousa, muro viola contro il Napoli

Muro viola per Nikola Kalinic. Oggi la Gazzetta dello Sport ricorda come il club di viale Manfredo Fanti abbia issato una vera e propria cortina intorno al suo bomber, per accontentare Sousa. Il Napoli, che lo ha cercato insistentemente, sembra gradualmente mollare la presa, complici anche l’ottimo esordio di Milik e la possibile permanenza di Gabbiadini. La rosea evidenzia come, negli ultimi tre giorni di mercato, gli scenari possano mutare anche repentinamente, ma ad oggi la barriera della Fiorentina sembra granitica e la percentuale di possibilità che il croato lasci Firenze diminuisce di giorno in giorno. Tra tre giorni la sentenza sarà definitiva.