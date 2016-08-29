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Gazzetta: Kalinic resta per Sousa, muro viola contro il Napoli

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Gazzetta: Kalinic resta per Sousa, muro viola contro il Napoli

Redazione

29 Agosto · 10:25

Aggiornamento: 29 Agosto 2016 · 10:25

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Muro viola per Nikola Kalinic. Oggi la Gazzetta dello Sport ricorda come il club di viale Manfredo Fanti abbia issato una vera e propria cortina intorno al suo bomber, per accontentare Sousa. Il Napoli, che lo ha cercato insistentemente, sembra gradualmente mollare la presa, complici anche l’ottimo esordio di Milik e la possibile permanenza di Gabbiadini. La rosea evidenzia come, negli ultimi tre giorni di mercato, gli scenari possano mutare anche repentinamente, ma ad oggi la barriera della Fiorentina sembra granitica e la percentuale di possibilità che il croato lasci Firenze diminuisce di giorno in giorno. Tra tre giorni la sentenza sarà definitiva.

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