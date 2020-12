Gazzetta, Juventus stordita, sbagliata la lettura sul ruolo di Ribery, così è arrivato l’1-0 della Fiorentina

Juve stordita, giù di testa nell’approccio alla gara. Non si può subire un gol come lo 0-1 iniziale, essere così sbilanciati su una palla profonda dalla metà campo avversaria. L’errore fondamentale è stata la non lettura della posizione di Ribery, gli juventini non hanno capito le funzioni del francese, finta punta, in realtà regista offensivo. A Ribery è bastato abbassarsi per trovare luce e dipingere il suo calcio. A sbaglio si è aggiunto sbaglio, perché sulla verticalizzazione la difesa bianconera si è fatta sorprendere troppo in alto, e non si è capito bene il motivo. Che cos’era? Un tentativo di fuorigioco, a pallone scoperto? In quei casi si scappa all’indietro, non si sale. De Ligt e Bonucci sono stati presi d’infilata e Vlahovic è volato via nel vuoto, per la rete dello 0-1. Una brutta situazione, se osservata dalla parte della Juve, perché ci parla di una certa fragilità dei meccanismi difensivi, sebbene fino a ieri pomeriggio i gol incassati fossero stati soltanto dieci. La rete dei viola ha moltiplicato. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

