Gazzetta: “Juve a caccia di un Vlahovic per la difesa ma nel mirino c’è anche Igor della Fiorentina”

Vlahovic per la difesa e un erede di Alex Sandro per la fascia. La Juventus ha messo nel mirino Strahinja Pavlovic, classe 2001 del Salisburgo e compagno di Nazionale di DV9 (essendo extracomunitario, potrebbe essere acquistato solo in estate, avendo la Juve già occupato i due slot con Kostic e Paredes), e Alfonso Pedraza del Villarreal. Attenzione anche a Gabriel (Arsenal), Igor (Fiorentina), Ndicka (pronto a svincolarsi dall’Eintracht Francoforte) e Kiwior (Spezia), sul quale il Milan resta in vantaggio. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

