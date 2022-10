Gazzetta, Jovic, peccato per quell’esultanza polemica ma verrà dimenticata se continua a far gol

Scrive La Gazzetta dello Sport, ci ha messo un po’ a carburare, forse più del previsto ma ora la strada sembra giusta. Luka Jovic l’acquisto faro del mercato estivo della Fiorentina, ha segnato 4 gol nelle ultime 5 e per un attaccante la fiducia è tutto o quasi. Peccato solo per quell’esultanza un po’ polemica rivolta probabilmente a chi, secondo lui, parla a sproposito e che non è piaciuta ai tifosi. Nulla di grave se Jovic manterrà un’alta percentuale realizzativa tutto probabilmente verrà dimenticato…

