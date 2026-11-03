Gazzetta: "Jimenez doppiamente beffato da Laurienté, il terzino viola soffre nella copertura"

La retroguardia viola mostra ancora lacune nella fase difensiva, concedendo spazi e profondità agli avversari

La Fiorentina supera il Sassuolo e conquista tre punti pesantissimi per risollevare la propria classifica. Una partita che ha cambiato volto soltanto dopo il gol dello svantaggio: fino a quel momento, infatti, a prevalere erano stati ritmi piuttosto bassi e la totale assenza di occasioni nello specchio della porta.Aquilani sceglie di affidarsi alla rapidità dei suoi uomini offensivi, cercando di arrivare dalle parti di De Gea attraverso verticalizzazioni e pochi passaggi. Una strategia studiata dal tecnico neroverde per mettere in difficoltà la retroguardia viola, individuando soprattutto in Jimenez il punto debole da attaccare. Il terzino spagnolo fatica infatti a contenere la velocità di Laurienté, che diventa il principale riferimento delle ripartenze neroverdi. Lo si vede già in occasione del vantaggio, nato da un pallone perso da Fagioli: Berardi serve Sebastiano Esposito, bravo a sua volta a innescare il francese alle spalle del difensore viola. Una dinamica che si ripete anche nella ripresa, quando Laurienté riesce nuovamente a sorprendere Jimenez, confermando le difficoltà della Fiorentina nelle letture difensive. Berardi, protagonista nella prima rete, perde invece progressivamente incisività nella seconda frazione. Lo sottolinea la Gazzetta dello Sport.