L’allenatore del Bologna, ex viola, Vincenzo Italiano, vuole un altro laterale per la prossima stagione. Spunta il nome di Riccardo Sottil. Il Milan non lo ha riscattato per 10 milioni. La sensazione, visto il contratto in scadenza nel 2027, è che cambierà di nuovo aria. Nelle ultime ore è stato proposto al Bologna anche Filip Kostic, ma la risposta è stata negativa. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.