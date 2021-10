Gazzetta, Italiano e l’inascoltata richiesta del quinto esterno: ora la Fiorentina paga le conseguenze

Italiano nel ritiro di Moena aveva chiesto in conferenza stampa alla società di ingaggiare un quinto esterno offensivo. Ma il suo suggerimento è caduto nel vuoto. La Fiorentina ha preferito non investire i soldi su Berardi pur avendo in arrivo quelli di Chiesa. L’assenza di Gonzalez ha evidenziato come Italiano avesse ragione ad invocare un reparto più ricco. Anche perchè Callejon è arrivato alla trentesima partita senza segnare gol. E Sottil non sembra ancora pronto per garantire gol e movimenti tattici correnti. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

