Gazzetta: “Italiano di certo non sarà contento, la Fiorentina non ha colto l’attimo per il sorpasso e la zona Champions”

La Fiorentina non ha colto l’attimo per il sorpasso e lo sbarco in zona Champions confermando la sua gran fatica ad andare in gol con le squadre chiuse. Nemmeno con la doppia superiorità numerica e un possesso palla monstre è riuscita a bucare la difesa giallorossa, brava negli straordinari e smaliziata nel lungo recupero con parecchi “svenimenti”. Italiano coglie il primo punto all’Olimpico con la Roma ma di certo non sarà contento. Per come è andata, alla fine per Mourinho questo pari assomiglia a una vittoria, ma non gode nemmeno lui per la perdita di Dybala, che è mezza Roma. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

LEGGI ANCHE, LE PAROLE DI ITALIANO