Il matrimonio tra Vincenzo Italiano e Bologna è sempre più vicino. l’accordo sarebbe biennale più opzione per il terzo anno. Sarebbero due milioni l’anno che potrebbero salire a 2,5 con bonus legati al piazzamento in campionato o alla vittoria in Coppa Italia. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

