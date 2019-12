La Fiorentina lavora per rendere il 2020 migliore del 2019. Dopo aver sostituito in panchina Montella con Iachini, il club viola lavora in vista del mercato di gennaio. Oggi c’è stato un vertice, con il patron Rocco Commisso collegato: il d.s. Daniele Pradè è pronto a dare l’assalto a Patrick Cutrone, per completare la rosa con una prima punta di peso

Un emissario viola è già in contatto con i dirigenti del Wolverhampton: si lavora sulla formula del prestito, che potrebbe essere con o senza obbligo di riscatto per la Fiorentina. In questo secondo caso, il costo complessivo del cartellino di Cutrone non dovrà superare i 15 milioni, che verrebbero quasi totalmente recuperati dalla cessione del brasiliano Pedro al Besiktas. I Wolves vogliono 20 milioni e si cerca un punto d’incontro per chiudere la trattativa entro la fine della prossima settimana. Oggi, intanto, Cutrone non era nemmeno in panchina ad Anfield, nel match perso – tra le polemiche – dal Wolverhampton contro il Liverpool. Lo riporta Gazzetta.it