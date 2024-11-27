Gazzetta insiste: “Biraghi out domani, destinato a cambiare aria a gennaio. Parisi sarà il vice Gosens”
Con il suo addio la Fiorentina punterebbe dunque su Gosens-Parisi
A cura di Redazione Labaroviola
27 novembre 2024 08:53
Con Kayode a destra e Parisi a sinistra, considerando l'indisponibilità di Biraghi, destinato probabilmente a cambiare aria a gennaio. Turnover di Raffaele Palladino in vista della gara di domani contro il Pafos. Parlando del capitano della Fiorentina, ormai il suo addio sembra cosa concreta.
L'ex Inter infatti, potrebbe trovare una nuova squadra a gennaio. Con la Fiorentina quindi che andrebbe a puntare su Fabiano Parisi come vice Robin Gosens. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.
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