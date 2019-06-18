Gazzetta, incontro positivo Barone-Batistuta sarà ambasciatore o vicepresidente?
La Gazzetta dello Sport ha scritto quanto segue sull'incontro avvenuto ieri nella sede viola: "C'è stato il primo contatto. Sicuramente positivo. La chiacchierata è durata quasi un'ora. Bati potrebbe...
A cura di Redazione Labaroviola
18 giugno 2019 12:00
La Gazzetta dello Sport ha scritto quanto segue sull'incontro avvenuto ieri nella sede viola: "C'è stato il primo contatto. Sicuramente positivo. La chiacchierata è durata quasi un'ora. Bati potrebbe diventare l'ambasciatore della Fiorentina nel mondo o, addirittura, vice-presidente alla Zanetti. Le due parti si son prese un paio di giorni di riflessione. Dovrebbero quindi rivedersi a metà settimana. Se dovesse arrivare il sospirato "matrimonio" Bati incontrerebbe domenica il patron Rocco Commisso".