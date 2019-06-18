Labaro Viola

Gazzetta, incontro positivo Barone-Batistuta sarà ambasciatore o vicepresidente?

La Gazzetta dello Sport ha scritto quanto segue sull'incontro avvenuto ieri nella sede viola: "C'è stato il primo contatto. Sicuramente positivo. La chiacchierata è durata quasi un'ora. Bati potrebbe...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 giugno 2019 12:00
Gazzetta, incontro positivo Barone-Batistuta sarà ambasciatore o vicepresidente? - Foto IPP/Carlo Ferraro firenze 03-10-2016 nella foto l' ex calciatore omar Gabriel Batistuta riceve la cittadinanza onoraria
Foto IPP/Carlo Ferraro firenze 03-10-2016 nella foto l' ex calciatore omar Gabriel Batistuta riceve la cittadinanza onoraria
Rassegna Stampa
Fiorentina
Batistuta
Barone
Condividi

La Gazzetta dello Sport ha scritto quanto segue sull'incontro avvenuto ieri nella sede viola: "C'è stato il primo contatto. Sicuramente positivo. La chiacchierata è durata quasi un'ora. Bati potrebbe diventare l'ambasciatore della Fiorentina nel mondo o, addirittura, vice-presidente alla Zanetti. Le due parti si son prese un paio di giorni di riflessione. Dovrebbero quindi rivedersi a metà settimana. Se dovesse arrivare il sospirato "matrimonio" Bati incontrerebbe domenica il patron Rocco Commisso".

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok