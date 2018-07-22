Gazzetta, incontro per Pjaca nei prossimi giorni. La formula...
Secondo quanto riportato da La Gazzetta Dello Sport, la Fiorentina nei prossimi giorni incontrerà la Juventus per definire il passaggio in viola di Marko Pjaca. Il giocatore da tempo ha espresso il de...
A cura di Redazione Labaroviola
22 luglio 2018 11:16
Secondo quanto riportato da La Gazzetta Dello Sport, la Fiorentina nei prossimi giorni incontrerà la Juventus per definire il passaggio in viola di Marko Pjaca. Il giocatore da tempo ha espresso il desiderio di rilanciarsi a Firenze ma Corvino, se vuole chiudere, dovrà andare oltre il prestito con diritto di riscatto e convertirlo in obbligo.