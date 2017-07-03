Gazzetta, incontro tra Fiorentina e Genoa per Simeone. Si punta a chiudere nei prossimi giorni...

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, nell'incontro di sabato tra Fiorentina e Genoa è stato raggiunto un accordo per il Cholito Simeone..

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, nell'incontro di sabato tra Fiorentina e Genoa è stato raggiunto un accordo per il Cholito Simeone. 20 milioni più bonus, questo è quello che dovrebbe versare la Fiorentina nelle casse del Grifone. Nella giornata di domani Corvino incontrerà il suo agente in arrivo in Italia. Un incontro che potrebbe essere decisivo per chiudere l'acquisto dell'attaccante argentino che andrebbe a sostituire Kalinic.