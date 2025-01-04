Gazzetta: “In estate si parlerà tanto di Kean, ha una clausola da 52 milioni. Permette a chiunque di investirci”

La Fiorentina, questa sera, si affiderà nuovamente al suo bomber

La Fiorentina, questa sera, si affiderà sicuramente al proprio bomber: Moise Kean. L'attaccante viola al momento vanta 15 gol tra campionato e coppa, e per ritrovare un attaccante italiano finito in doppia cifra con la maglia della Fiorentina dobbiamo tornare alla stagione 2019-2020 con Federico Chiesa con 10 gol in 24 partite. Moise Kean non ha ancora concluso il girone d'andata e ha messo a segno una rete in più del giocatore attualmente al Liverpool.

Per il momento la piazza e la società si godono il loro attaccante sperando che porti la Fiorentina più in alto possibile ma in estate si parlerà, e non poco, di Moise Kean; la clausola da 52 milioni infatti, permette a chi vuole di poter puntare sul bomber di 24 anni. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

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