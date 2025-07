Gazzetta: “Il vice di Pioli sarà l’ex Fiorentina Tarozzi, nello staff anche il figlio del tecnico Gianmarco”

Lo staff di Stefano Pioli per la nuova stagione alla guida della Fiorentina cambia. L’allenatore emiliano non avrà più come vice Giacomo Murelli, passato al Cagliari, come secondo di Fabio Pisacane, e Luciano Vulcano ma Andrea Tarozzi, 51 anni, che in viola ha giocato dal 1997 al 2002. Tarozzi ha una lunga esperienza da vice, tanti anni con Fulvio Pea, poi con Roberto D’Aversa, quindi nell’ultimo anno a Monza con Salvatore Bocchetti. I preparatori atletici saranno Matteo Osti e Roberto Peressutti, mentre il figlio del tecnico Gianmarco sarà il match analyst e Jesse Fioranelli il collaboratore tecnico. Manca solo un ultimo tassello. Lo scrive La Gazzetta dello Sport