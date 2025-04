Gazzetta: “Il valore di Kean si è triplicato, ricavare 52 milioni dalla sua vendita sarebbe comunque un affare”

Acquistare Moise Kean dalla Juventus, dopo gli zero gol della scorsa stagione, è stata una vera intuizione del mercato estivo della Fiorentina che per lui ha speso 13 milioni più 5 di bonus, mentre ora il suo valore è come minimo triplicato, anche calcolando la spesa massima con tutti i bonus.

Ricavare 52 milioni sarebbe comunque economicamente un affare, ma non è il guadagno la materia di interesse attuale, al contrario la volontà di trovare la formula giusta per tenerlo. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.