Nei mesi scorsi la punta della Fiorentina ha vissuto momenti difficili. La scorsa estate si parlava di offerte da 50 milioni di euro con una richiesta intorno ai 70. Con il passare del tempo la quotazione si è assestata a 60, ma ora come ora è inverosimile che Inter e Juve, le pretendenti ufficiali, assecondino queste aspettative. Nella migliore delle ipotesi ora vale il prezzo di 50 milioni. Del resto Fede potrebbe non scendere più in campo da qui a giugno. Tanto più se davvero slittasse anche l’atteso Europeo, vetrina al top: il trampolino per eccellenza in questi casi. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.