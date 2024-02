Gazzetta, il rinnovo di Jack scatterà tra le 37 e le 42 presenze con la Fiorentina: finora è a 26

Bonaventura va in scadenza a giugno e all’interno dell’accordo è prevista un’opzione a favore della società di un altro anno, fino a giugno 2025, al raggiungimento del 70% delle presenze sul totale delle gare disputate dalla Fiorentina. I viola giocheranno un minimo di 53 partite – considerando tutte le competizioni – fino a un massimo di 59 se, come l’anno scorso, arrivassero in finale di Conference e Coppa Italia. Quindi le presenze di Jack dovranno essere fra le 37 e 42 per far scattare l’opzione, ma per il dato esatto è necessario aspettare i prossimi mesi. Fino ad ora Bonaventura è sceso in campo per 26 volte su 33. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

LEGGI ANCHE, BONAVENTURA SI SENTE TRADITO