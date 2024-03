Gazzetta: “Il pareggio è un passo indietro per la Fiorentina, altro che salto di qualità. Marchetti rovina il match”

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha analizzato così Torino-Fiorentina: “Il pareggio è il risultato che le due squadre volevano evitare, ma le dinamiche delle partite sono imprevedibili e alla fine il Toro lo accoglie come un successo e la Fiorentina esce delusa, ripiombando nelle sue contraddizioni. Lo 0-0 per i granata significa rabbia (per le decisioni dell’arbitro) e orgoglio (per come si comportano in dieci per 45’). Per gli avversari è un passo indietro evidente dopo l’entusiasmante pieno con la Lazio. Altro che salto di qualità: vengono messi sotto nella prima parte e non riescono a emergere nemmeno dopo, anzi quasi vengono infilzati. Tra baruffe, scontri quasi fisici tra gli allenatori e proteste a non finire, l’arbitro Marchetti rovina un match che avrebbe potuto offrire uno spettacolo tecnico più che nervoso”.

