Gazzetta: “Il Napoli insiste per Barak ma la Fiorentina vuole l’obbligo. Trattativa che continua in Arabia”

Al Napoli serve un vice Anguissa da tempo e De Laurentiis sta trattando in prima persona con l’amico-collega Commisso il prestito di Antonin Barak, che nella Fiorentina non sta avendo grande spazio. Il ceco è stato chiesto in prestito con diritto di riscatto, per un’operazione da 6 milioni. La Viola, però, vorrebbe vincolare il riscatto all’obbligo, magari anche al maturare di alcune condizioni (vedi la qualificazione Champions). Si tratta e si continuerà a farlo nei prossimi giorni anche in Arabia, con la Fiorentina che a breve raggiungerà Riad. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.