Gazzetta: "Il mercato della Fiorentina non è finito: servono almeno tre colpi. Ma occhio alle sorprese"

L'arrivo di Gudmundsson ha certamente regalato una certezza importante a Palladino

L'arrivo di Gudmundsson ha certamente regalato una certezza importante a Palladino, ma il mercato della Fiorentina non è certo finito qui. Oggi inizia il campionato, ma la squadra viola ha ancora bisogno di diversi puntelli per risultare davvero competitiva come voluto dalla dirigenza. E nelle ultime due settimane si vedrà quindi ancora molto.

Almeno tre i colpi che batterà ancora il club, al netto delle cessioni. Servono ancora un difensore, un vice di Kean là davanti e un centrocampista. E occhio anche a qualche sorpresa, visto che Berardi, in recupero dall'infortunio resta sempre un pallino e con i neroverdi in B può diventare un'occasione. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

https://www.labaroviola.com/gudmundsson-e-ufficialmente-un-nuovo-giocatore-della-fiorentina-presentazione-ufficiale-martedi-alle-12-30/264379/